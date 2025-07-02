RFEF назначила Франсиско Сото Балирака главой технического комитета судей. Он был партнером в юридической компании

Франсиско Сото Балирак стал главой технического комитета судей в Испании.

Напомним, ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отправила в отставку все руководство технического комитета судей (CTA).

В число уволенных вошли президент CTA Луис Медина Канталехо , его заместитель Антонио Рубинос Перес, глава отдела ВАР Карлос Клос Гомес, а также три вице-президента комитета.

Франсиско Сото Балирак был партнером в юридической компании Garrigues Abogados (имеет офисы в 13 странах), а также делегатом Комитета футбольных судей в Галисии.

Он работал арбитром на низших уровнях испанского футбола с 2002 по 2015 год.

«Наши судейские бригады – одни из лучших в мире. Я говорю это с уверенностью. Но мир меняется, и мы должны присоединиться к этой волне.

Мы должны начать новую эру с новыми идеями. Начнем все с нуля и построим заново. Убежден, что мы улучшим мир судейства», – сказал Франсиско Сото Балирак.

RFEF уволила всех руководителей технического комитета судей