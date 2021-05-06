Карвальо о встрече с Путиным: «Вагнер пошутил, а русские были в ужасе. Когда президент засмеялся, у всех отлегло»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным после завоевания армейцами Кубка УЕФА в 2005 году.

– После победы в Кубке УЕФА вы встретились с президентом России. Каким он тебе запомнился?

– Единственное, что я помню, мы приехали из Португалии и почти сразу отправились на прием. Но наш переводчик не мог присутствовать. Так что мы с Вагнером почти ничего не понимали, сидели потерянными. Путин что-то говорил, российские игроки что-то говорили, а мы молчали.

– Зато в конце приема Вагнер выдал номер: предложил Путину пожонглировать мячом. Какая реакция была тогда в зале?

– Да, в самом конце встречи Вагнер пошутил, а все русские были в ужасе. Но когда Путин засмеялся, у всех отлегло. Было забавно.

У нас в Бразилии как-то не хочется знакомиться с президентом, учитывая, какие вещи происходят в стране. Тут все довольно грустно. Так что мы даже не задаемся мыслью: вот бы встретиться с президентом. А в России была очень крутая и интересная встреча.

– Как сейчас относишься к Путину?

– Это я у вас должен спрашивать! Я не очень слежу за тем, что происходит в России. Слышал только, что российская вакцина вроде бы должна была приехать в Бразилию, но теперь ее не будет, – сказал Карвальо.

Вагнер Лав о встрече с Путиным: «Бросил ему мяч, чтобы он понабивал. Я играл в футбол с президентом!»