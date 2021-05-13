Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. Плей-ин. «Индиана» примет «Шарлотт», «Бостон» – «Вашингтон»

    Теги результаты Бостон Шарлотт Индиана НБА Вашингтон НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник, 18 мая, состоятся два матча турнира плей-ин Восточной конференции НБА.

    «Бостон», занявший 7-е место по итогам регулярного чемпионата, примет на своей площадке «Вашингтон» (8). Победитель встречи выйдет в плей-офф с 7-м номером посева и сыграет в первом раунде с «Бруклином» (2).

    «Индиана» (9) встретится дома с «Шарлотт» (10). Победитель затем сыграет с проигравшей командой матча «Бостон» – «Вашингтон» за 8-й номер посева в плей-офф.

    НБА

    Плей-ин

    Индиана – Шарлотт 40:24 (2 четверть)
    Дата проведения
    19 мая, 01.30, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Макдермотт (16), Бриссетт (8), Брогдон (5), Сабонис (2 + 7 подборов), Дж. Холидэй (1) – старт; Макконнелл (4), Самнер (4), А. Холидэй (0), Мартин (0).
    Шарлотт
    Вашингтон (8), Болл (3), Розир (2), Бриджес (2), Бийомбо (0) – старт; Зеллер (6), Грэм (3), Макдэниэлс (0).

    Бостон – Вашингтон
    Дата проведения
    19 мая, 04.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Нужно уволить того, кто подал эту дерьмовую идею». Турнир плей-ин в НБА – выдумка то ли гения, то ли идиота, но Леброн и Карри сыграют на вылет еще до плей-офф

    В Зал славы баскетбола ввели Брайанта, Данкана и Гарнетта. За Кобе говорила вдова (рядом плакал Джордан), Попович прогулял игру ради Тима

    Суперзвездный «Бруклин» хочет устроить революцию в НБА – стать чемпионом, не защищаясь. Но что мы знаем о них перед плей-офф?

    Никола Йокич – MVP, Куин Снайдер – лучший тренер, Стеф Карри – человек-праздник. Раздаем награды за сезон-20/21

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья