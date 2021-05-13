НБА. Плей-ин. «Индиана» примет «Шарлотт», «Бостон» – «Вашингтон»

Во вторник, 18 мая, состоятся два матча турнира плей-ин Восточной конференции НБА.
«Бостон», занявший 7-е место по итогам регулярного чемпионата, примет на своей площадке «Вашингтон» (8). Победитель встречи выйдет в плей-офф с 7-м номером посева и сыграет в первом раунде с «Бруклином» (2).
«Индиана» (9) встретится дома с «Шарлотт» (10). Победитель затем сыграет с проигравшей командой матча «Бостон» – «Вашингтон» за 8-й номер посева в плей-офф.
НБА
Плей-ин
- Дата проведения
- 19 мая, 01.30, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Макдермотт (16), Бриссетт (8), Брогдон (5), Сабонис (2 + 7 подборов), Дж. Холидэй (1) – старт; Макконнелл (4), Самнер (4), А. Холидэй (0), Мартин (0).
- Дата проведения
- 19 мая, 04.00, «TD Garden»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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