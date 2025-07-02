«Атлетико» купил Баэну из «Вильярреала» за 45+5 млн евро. Контракт – на 5 лет

«Атлетико» приобрел Алекса Баэну из «Вильярреала».

23-летний вингер подписал пятилетний контракт с «матрасниками».

Сообщалось , что сумма трансфера составляет 45+5 млн евро.

Изображение: x.com/Atleti

В прошлом сезоне Ла Лиги Баэна забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 32 матчах. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь .