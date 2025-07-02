«Атлетико» купил Баэну из «Вильярреала» за 45+5 млн евро. Контракт – на 5 лет
«Атлетико» приобрел Алекса Баэну из «Вильярреала».
23-летний вингер подписал пятилетний контракт с «матрасниками».
Сообщалось, что сумма трансфера составляет 45+5 млн евро.
Изображение: x.com/Atleti
В прошлом сезоне Ла Лиги Баэна забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 32 матчах. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Атлетико»
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