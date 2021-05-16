Баста про реакцию Хабиба на концерт Егора Крида в Дагестане: «Ему нужно стать министром культуры. Он человек очень образованный»

Рэпер Баста (Василий Вакуленко — прим.) высказался об истории с отменой концерта Егора Крида в Дагестане в 2018 году.

Против концерта артиста высказывался экс-чемпион в легком весе .

«Надо задуматься над работой с людьми, значит они не соответствуют, по мнению тех людей, которые были против выступления Крида, какому-то высокому моральному уровню. Это все очень мне непонятно. Как запрет мата. Это же просто кинокомедия, которая всех смешит. Все мы ругаемся матом, и религиозные, и нерелигиозные, и богатые, и бедные. Все мы должны сами выбирать.

Приходя в магазин, мы сами выбираем, что мы будем есть, что мы будем носить. Это свобода, и за свободу нужно платить. Возможно, более широким предложением. Я вот не люблю кинзу и считаю, что этот продукт не должен существовать, потому что он не очень хороший.

Вот сейчас я, человек, обладающий определенной аудиторией, хочу заявить, что кинзе не место на нашей планете, потому что это отвратительная травка. А те люди, которые считают, что кинза хороша, их запретить тоже. Заменим на петрушку. То есть если бы все делать так, как хотелось бы нам, возможно, было бы лучше, но делается так, как делается.

Либо мы с этим живем и справляемся, либо Хабибу нужно стать министром культуры. Это не шутка, стать министром культуры. Он человек очень образованный, у него очень правильная позиция по многим моментам. Для того чтобы с этим работать, нужно стать функционером.

Пусть он станет министром культуры, введет определенные семинары, даст какое-то другое предложение людям. Вот это мы слушать здесь не будем, но мы будем слушать другое. Человеку, которого знает весь мир, стать министром культуры и навести порядок в родной и любимой республике. Мне кажется, ему бы это точно было по силам. Я думаю, что и люди были бы благодарны. И на примере Дагестана другие бы республики или области сказали, как классно сделал.

У нас теперь есть выбор, мы можем не ходить на концерт Моргенштерна или Крида, потому что Хабиб построил крутую консерваторию, где все обучались бы серьезной музыке, и очень изменился вкус в целом. Теперь у нас концерт Чайковского собирает 10 тысяч человек и все ходят на концерт Чайковского.

Либо Шлеменко, он просто привлек бы своих коллег и была бы создана большая музыкальная академия, где каждый желающий обучался бы музыке и повышал свой вкус музыкальный.

И вот мы хотели бы провести концерты Егора Крида или Моргенштерна, но все на фестивале Crazy Classic Music World в Анапе. И в плейлисте Рахманинов, Бетховен, Глинка, Чайковский и мелкими буквами менее популярные. Это было бы круто. То есть какие-то действия, которые реально меняли бы обстановку, а не просто какие-то заявления», – сказал Баста в интервью ютуб-каналу «Руки выше».

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