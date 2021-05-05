Гол десятилетия в РПЛ, Загитова и Медведева вне сборной на сезон, «Локо» купит игрока ЦСКА, победа «Ман Сити» и другие новости утра

1. В 36-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях победил «Ньюкасл» (4:3) благодаря хет-трику Феррана Торреса, один из голов испанец забил пяткой с лета. «Сити» 82,3% времени владел мячом и установил рекорд Англии, выиграв 12 подряд выездных матчей АПЛ.

2. Голом десятилетия в РПЛ признали мяч экс-форварда «Спартака» Луиса Адриано в ворота «Зенита». Второе место досталось Мартину Йиранеку, третье – Ивелину Попову.

3. Щербакова, Трусова и Коляда вошли в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22, Косторная – в резерве, Загитова и Медведева – вне заявки.

4. Трансферы. «Локомотив» заплатит ЦСКА 2 млн евро за Тикнизяна. Сообщили, что «Зенит» интересуется тренером «Порту» Консейсау, но это быстро опровергли: клуб доверяет Семаку и не ищет ему замену. Романьоли уйдет из «Спартака», не проведя ни одного матча.

Холанд, Кейн, Лаутаро и Андре Силва – в шорт-листе «Ман Сити» на позицию форварда. «ПСЖ» может подписать Салаха. Малиновским интересуются «Челси», «ПСЖ» и «Интер» .

5. Матчи Рублева против Сонего и Джоковича против Циципаса перенесены, Надаль, Опелка вышли в 1/2 финала турнира в Риме. Плишкова, Мартич пробились в полуфинал, Барти снялась, матч Свитолиной и Швентек перенесли.

6. НБА. Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Торонто» и другие результаты.

7. Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу в соревнованиях дуэтов на чемпионате Европы, Платонова и Мальцев победили в миксте. Беляева и Тимошинина взяли золото в синхронных прыжках с вышки. Кузнецов и Шлейхер завоевали золото и серебро в прыжках с трамплина.

8. Мане отказался пожать руку Клоппу после матча с «МЮ», но тренер «Ливерпуля» потушил конфликт.

9. Трек Моргенштерна исключили из плейлиста Евро-2020 из-за нецензурных выражений в тексте.

10. Новости тенниса. 18-летняя теннисистка обвинила маму Рублева в избиении. Она все отрицает. Украинка Даяна Ястремская утверждала, что допинг попал в ее организм через секс с бывшим молодым человеком.

11. Защитник Артем Зуб продлил контракт с «Оттавой» на 2 года и 5 млн долларов. «Ак Барс» подписал контракт с экс-вратарем «Авангарда» Игорем Бобковым на год.

12. «Формула-1» отменила Гран-при Турции из-за коронавируса, Австрия примет две гонки.

13. Профсоюз врачей Японии призвал отменить Олимпиаду в Токио.

14. НХЛ. «Виннипег» обыграл «Торонто» в заключительном для обеих команд матче регулярного чемпионата, Михеев забросил 7-ю шайбу в сезоне.

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