Арне Слот: «Ливерпуль» и «Ман Сити» в 9 из 10 случаев дают то, чего ожидаешь. Когда не работал в АПЛ, смотрел матчи этих команд – и класико тоже»

Арне Слот: в 9 из 10 случаев «Ливерпуль» и «Ман Сити» дают то, что ожидаешь.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался в преддверии матча АПЛ против «Манчестер Сити». Команды встретятся 9 ноября.

«Очень интересный матч, который я с нетерпением жду, потому что хоть я еще и не работал в АПЛ , но знал, когда будет матч «Ливерпуль » – «Манчестер Сити », и смотрел его по телевизору. И класико тоже.

Такие матчи все ждут с предвкушением, и если ты сам в них участвуешь, то тоже ждешь их с нетерпением. Эти команды в девяти случаях из десяти дают то, чего ожидаешь.

Что мне нравится в командах Пепа Гвардиолы, так это то, что в десяти случаях из десяти ты получаешь то, на что надеешься – отличный футбол без пустой траты времени, без всего того, что мне все больше не нравится в футболе», – сказал Арне Слот .