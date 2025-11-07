  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арне Слот: «Ливерпуль» и «Ман Сити» в 9 из 10 случаев дают то, чего ожидаешь. Когда не работал в АПЛ, смотрел матчи этих команд – и класико тоже»
1

Арне Слот: «Ливерпуль» и «Ман Сити» в 9 из 10 случаев дают то, чего ожидаешь. Когда не работал в АПЛ, смотрел матчи этих команд – и класико тоже»

Арне Слот: в 9 из 10 случаев «Ливерпуль» и «Ман Сити» дают то, что ожидаешь.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался в преддверии матча АПЛ против «Манчестер Сити». Команды встретятся 9 ноября.

«Очень интересный матч, который я с нетерпением жду, потому что хоть я еще и не работал в АПЛ, но знал, когда будет матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», и смотрел его по телевизору. И класико тоже.

Такие матчи все ждут с предвкушением, и если ты сам в них участвуешь, то тоже ждешь их с нетерпением. Эти команды в девяти случаях из десяти дают то, чего ожидаешь.

Что мне нравится в командах Пепа Гвардиолы, так это то, что в десяти случаях из десяти ты получаешь то, на что надеешься – отличный футбол без пустой траты времени, без всего того, что мне все больше не нравится в футболе», – сказал Арне Слот.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoАрне Слот
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глушенков о «Зените»: «Не страшно то, что случилось в Кубке России. Чемпионат на первом месте лично для меня»
14 минут назад
Федорищев о состоянии поля на стадионе в Самаре перед игрой с «Зенитом»: «Ждем результатов комиссии, не хочу строить гипотез. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны»
9 минут назад
Роналду считает Фергюсона футбольным отцом: «Помог мне в жизни и в карьере. Всегда будет в моем сердце»
19 минут назад
Канчельскис о «Спартаке»: «Пусть Станкович доработает до конца сезона. Он должен понимать, что пришел в великий клуб»
35 минут назад
«Всегда считал, что академия «Краснодара» – лучшая в России. Там закладывают правильные ценности, следят за манерами. В столовой нас заставляли пользоваться вилкой и ножом». Дашин о клубе
36 минут назад
Маурисио Почеттино: «Месси меняет спортивную культуру США. Раньше дети мечтали играть в баскетбол или американский футбол, а теперь они хотят стать еще и футболистами»
51 минуту назад
«Завоюем то, что по праву наше». Жена Рафиньи призвала поддержать мужа в голосовании The Best от ФИФА
52 минуты назад
Андрей Аршавин: «У «Спартака» какие-то позиции плюс-минус сильнее «Зенита», но в целом – нет. У петербуржцев состав лучше»
сегодня, 08:46
Жорже Мендеш: «Не понимаю шумихи вокруг Ямаля, все мы были 18-летними. Ламин – достояние «Барсы», выдающийся игрок»
сегодня, 08:44
Силкин о Станковиче: «Если работаешь у нас, то должен знать русский язык. Наши ведутся на такое, что он поиграл в Европе. Русских надо и матерком фигануть»
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас о стычке «Реала» и «Барсы»: «Не очень хорошо то, что произошло в класико. Это не пример. Будем надеяться, что это не повторится»
сегодня, 09:01
Маркао: «Спартак» занимает слишком низкое место, нужно что-то менять. Для руководства проще уволить тренера, чем возиться с командой»
сегодня, 08:58
Бабаев о средней посещаемости в РПЛ: «Цифра 18 тысяч зрителей вполне достижима за 5 лет. Главное, чтобы новых вызовов не было»
сегодня, 08:28
Федор Конюхов: «Давно слежу за Дзюбой – болею за него. Он сильный, здоровый, присутствует харизма, еще и голы хорошо забивает»
сегодня, 08:24
Егор Титов: «Станкович может доработать до зимы, ни один тренер не согласится прийти за 3-4 матча до перерыва. Пока «Спартак» показывает хороший футбол»
сегодня, 08:17
Министр просвещения РФ Кравцов: «У «Спартака» есть воля, желание побеждать, командный дух. Это важно сохранить, идти до конца»
сегодня, 07:58
Талалаев назвал Бориско лучшим игроком РПЛ: «Его процент отраженных ударов достиг рекордных значений»
сегодня, 07:46
Гвардиол о Доннарумме: «Быстро адаптировался в «Сити». Куда проще, когда есть такой голкипер. Он хорошо обращается с мячом и не боится выходить из ворот»
сегодня, 07:36
Владислав Радимов: «Зенит» и «Спартак» практически ничего не дали создать «Локо» в последних матчах. Исключение — Батраков с его креативностью»
сегодня, 06:59
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Ренн», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
сегодня, 06:45