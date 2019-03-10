Евгения Медведева: «Мое отсутствие в сборной считаю справедливым. Не планирую бросать тренировки»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева прокомментировала непопадание в состав сборной России на следующий сезон.
«Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения.
Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип.
Но фигурное катание – вид спорта, где очень быстро все меняется.
Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много.
Поэтому я нормально отнеслась к решению Федерации и не планирую бросать тренировки», – написала Медведева.
Загитову и Медведеву не взяли в сборную. Объясняем, как им попасть на Олимпиаду (если захотят)