Кейн, Беллингем, Райс, Сака, Рэшфорд и Фоден – в заявке Англии на матчи с Сербией и Албанией

Томас Тухель назвал состав сборной Англии на ближайшие матчи.

13 ноября сборная Англии сыграет против команды Сербии в квалификации на ЧМ-2026, 16 ноября – против команды Албании.

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан ПикфордЭвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»).

Защитники: Дэн Берн (Ньюкасл), Марк Гехи (Кристал Пэлас), Рис Джеймс (Челси), Эзри Конса («Астон Вилла»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»), Джарелл КуансаБайер»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Алекс Скотт («Борнмут»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе («Арсенал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Харри Кейн («Бавария»), Маркус Рэшфорд («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт Федерации футбола Англии
