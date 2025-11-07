Кейн, Беллингем, Райс, Сака, Рэшфорд и Фоден – в заявке Англии на матчи с Сербией и Албанией
13 ноября сборная Англии сыграет против команды Сербии в квалификации на ЧМ-2026, 16 ноября – против команды Албании.
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»).
Защитники: Дэн Берн (Ньюкасл), Марк Гехи (Кристал Пэлас), Рис Джеймс (Челси), Эзри Конса («Астон Вилла»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»), Джарелл Куанса («Байер»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Алекс Скотт («Борнмут»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).
Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе («Арсенал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Харри Кейн («Бавария»), Маркус Рэшфорд («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал»).