Холанд, Кейн, Лаутаро и Андре Силва – в шорт-листе «Ман Сити» на позицию форварда

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет видеть в команде нового нападающего.

Это приоритетная задача «горожан» в связи со скорым уходом Серхио Агуэро.

В шорт-лист на эту позицию входят Эрлинг Холанд из дортмундской , Харри Кейн из , Лаутаро Мартинес из и Андре Силва из «Айнтрахта», сообщает The Times.

Руководство манчестерского клуба поддерживает Гвардиолу и готово удовлетворить его запрос о покупке нового форварда.

20-летний Холанд забил 25 голов в этом сезоне чемпионата Германии, 27-летний Кейн – 21 гол в , 23-летний Мартинес – 16 в Серии А, 25-летний Силва – 25 в Бундеслиге.