Холанд, Кейн, Лаутаро и Андре Силва – в шорт-листе «Ман Сити» на позицию форварда

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет видеть в команде нового нападающего.
Это приоритетная задача «горожан» в связи со скорым уходом Серхио Агуэро.
В шорт-лист «Ман Сити» на эту позицию входят Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», Харри Кейн из «Тоттенхэма», Лаутаро Мартинес из «Интера» и Андре Силва из «Айнтрахта», сообщает The Times.
Руководство манчестерского клуба поддерживает Гвардиолу и готово удовлетворить его запрос о покупке нового форварда.
20-летний Холанд забил 25 голов в этом сезоне чемпионата Германии, 27-летний Кейн – 21 гол в АПЛ, 23-летний Мартинес – 16 в Серии А, 25-летний Силва – 25 в Бундеслиге.