Руни о ротации состава «Челси»: «Если постоянно что-то менять, игроки будут недовольны. Если бы я был в группе лидеров команды, то сказал бы: «Меня это не устраивает»

Уэйн Руни высказался о ротации состава «Челси».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался об изменениях в составе «Челси».

Главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска сделал семь изменений в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против «Карабаха» (2:2).

Это был пятый матч подряд во всех турнирах, в котором Мареска сделал как минимум семь изменений в стартовом составе.

«Футболисты хотят играть, хотят сыгрываться. Если постоянно что-то менять и менять, игроки будут недовольны. Думаю, что команде это может аукнуться.

Если бы команда добивалась результатов [с ротацией], тогда бы не было вопросов, но если их нет, то вопросы нужно задавать.

В большинстве клубов есть группа лидеров и этой группой нужно идти и задавать вопрос тренеру.

Меня бы беспокоило, если бы состав постоянно менялся. Если бы я был в этой группе лидеров, то сказал бы партнерам по команде: «Послушайте, меня это не устраивает», – сказал Уэйн Руни.