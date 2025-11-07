  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хайкин о норвежском гражданстве: «Идет процесс, он может занять до 30 месяцев. Я же не один, кто хочет стать норвежцем – со своей стороны по документации я все сделал»
Видео
1

Хайкин о норвежском гражданстве: «Идет процесс, он может занять до 30 месяцев. Я же не один, кто хочет стать норвежцем – со своей стороны по документации я все сделал»

Никита Хайкин рассказал про получение гражданства Норвегии.

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о процессе получения гражданства Норвегии.

Никита Хайкин: «Идет процесс, он может занимать до 30 месяцев. Я же не один, кто хочет стать норвежцем, сейчас такая геополитика и столько плохого происходит в мире, что многие люди просят убежище и пытаются мигрировать. У людей есть случаи пострашнее, более экстремальные.

Я только собираю все [документы], сдал языковой экзамен, по социальной истории, истории Норвегии. Все, что я могу контролировать по документации со своей стороны, я сделал, осталось подать.

Опять же, чтобы прояснить всю эту ситуацию, я в первую очередь делаю это для себя и своей семьи. Понимаю, у всех вопросы по поводу футбола, может ли Никита играть, я не знаю. Всегда говорил это здесь, говорю вам, что это не стоит приоритетом в моем листе. Поживем-увидим, многие вопросы не от меня зависят, к сожалению».

Игорь Порошин: «Есть вероятность, что летом вы сыграете за сборную Норвегии на чемпионате мира?»

Хайкин: «Честно, не знаю. Это долгий процесс, 30 месяцев люди ждут, считаю, что я не в приоритете среди граждан в очереди за паспортом», – заявил Хайкин в шоу Cappuccino&Catenaccio на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoНикита Хайкин
logoвысшая лига Норвегия
logoБуде-Глимт
logoсборная Норвегии по футболу
видео
Подкаст Cappuccino & Catenaccio
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мбемо – лучший футболист АПЛ в октябре. Вингер «МЮ» забил 3 гола и сделал 1 передачу в 3 матчах
5 минут назад
Деку о «Барсе»: «Вопрос о стиле игры неактуален. Ничто не изменит ситуацию, кроме упорного труда и самоотдачи»
13 минут назад
Головин, Сафонов, Миранчук, Батраков, Кисляк, Глушенков и Тюкавин – в составе сборной России на матчи с Перу и Чили
33 минуты назад
Губерниев о словах Станковича про усталость: «Может, ему поступить, как Ельцин в свое время? Устал – подай в отставку и верни деньги. Ты руководишь самой популярной командой страны»
47 минут назад
Глава РПЛ Алаев рассказал о разработке этического кодекса для имиджа лиги: «Промес, Томпсон, Влут, сейчас Сперцян и Ндонг. Еще было: «Как дела в конюшне?» Хотелось бы все это регулировать»
57 минут назад
Карасев обслужит игру «Крылья» – «Зенит», Чистяков назначен на матч «Спартака» и «Ахмата», Сухой будет судить встречу «Балтика» – «Краснодар»
сегодня, 10:17
Глушенков о «Зените»: «Не страшно то, что случилось в Кубке России. Чемпионат на первом месте лично для меня»
сегодня, 10:01
Федорищев о состоянии поля на стадионе в Самаре перед игрой с «Зенитом»: «Ждем результатов комиссии, не хочу строить гипотез. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны»
сегодня, 09:58
Роналду считает Фергюсона футбольным отцом: «Помог мне в жизни и в карьере. Всегда будет в моем сердце»
сегодня, 09:48
Канчельскис о «Спартаке»: «Пусть Станкович доработает до конца сезона. Он должен понимать, что пришел в великий клуб»
сегодня, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
Почти 22 тысячи зрителей посетили открытую тренировку «Барселоны» на «Камп Ноу»
15 минут назад
Карпин о составе на Перу и Чили: «Кадровых экспериментов и неожиданностей не будет. Настрой максимальный – как всегда»
28 минут назад
Семак о номинации Луиса Энрике на премию The Best: «Это говорит о том, что эксперты смотрят за матчами и сборной Бразилии, и интересуются тем, какой у нас чемпионат»
30 минут назад
Кейн, Беллингем, Райс, Сака, Рэшфорд и Фоден – в заявке Англии на матчи с Сербией и Албанией
55 минут назад
Защитник махачкалинского «Динамо» Сундуков: «Пойду пешком в Лондон, если «Челси» предложит контракт»
сегодня, 10:35
Руни о ротации состава «Челси»: «Если постоянно что-то менять, игроки будут недовольны. Если бы я был в группе лидеров команды, то сказал бы: «Меня это не устраивает»
сегодня, 10:29
Тарпищев о «Спартаке»: «Я сторонник российских тренеров. У нас тренеров с дипломом много. Жалко, что мало их привлекают»
сегодня, 10:12
Арне Слот: «Ливерпуль» и «Ман Сити» в 9 из 10 случаев дают то, чего ожидаешь. Когда не работал в АПЛ, смотрел матчи этих команд – и класико тоже»
сегодня, 09:49
Тебас о стычке «Реала» и «Барсы»: «Не очень хорошо то, что произошло в класико. Это не пример. Будем надеяться, что это не повторится»
сегодня, 09:01
Маркао: «Спартак» занимает слишком низкое место, нужно что-то менять. Для руководства проще уволить тренера, чем возиться с командой»
сегодня, 08:58