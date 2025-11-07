  • Спортс
20

Глушенков о «Зените»: «Не страшно то, что случилось в Кубке России. Чемпионат на первом месте лично для меня»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков дал комментарий перед матчем Мир РПЛ против «Крыльев Советов».

5 ноября петербургский клуб уступил «Динамо» (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Максим, как оцените моральное и физическое состояние – и свое, и команды? Позади уже половина сезона, достаточно серьезная нагрузка в Кубке, чемпионате, а также в сборной. 

– Да в принципе, все отлично. Практически без травм команда. Есть какие-то микроповреждения у некоторых футболистов, а так все держимся.

– Максим, легко ли переключиться с Кубка на чемпионат? Времени не так много, особенно когда в Кубке была большая игра с большой вывеской, а в чемпионате матч с командой, которая ниже в турнирной таблице. 

– Я думаю, то, что случилось в Кубке, не очень страшно. Во-первых, это первая игра. Во-вторых, в любом случае есть второй шанс. А чемпионат лично для меня на первом месте. 

– «Крылья Советов» давно не выигрывали, у них первый домашний матч после выездной серии. Чем опасен такой соперник? 

– «Крылья» очень хорошо стартанули в начале сезона, но потом что-то пошло не так. Их ждет домашняя игра, которая будет очень многого стоить, тем более к ним приезжает «Зенит». 

– Близится конец первого круга. Как можете оценить дела «Зенита» в чемпионате?

– Если мы не на первом месте, значит, пока не очень. У нас есть до конца года четыре игры, где мы можем все исправить и выйти на первое место, – сказал Максим Глушенков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Зенита»
