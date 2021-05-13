Рим (ATP). Надаль играет со Зверевым, Рублев поборется с Сонего, Джокович – с Циципасом, Опелка вышел в 1/2 финала

В 1/4 финала «Мастерса» в Риме Рафаэль Надаль играет с Александром Зверевым, Новак Джокович встретится со Стефаносом Циципасом.

Андрей Рублев последним запуском поборется с Лоренцо Сонего.

Рейлли Опелка обыграл Федерико Дельбониса и впервые вышел в полуфинал «Мастерса».

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 16 мая 2021

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

1/4 финала