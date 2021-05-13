Рим (ATP). Надаль играет со Зверевым, Рублев поборется с Сонего, Джокович – с Циципасом, Опелка вышел в 1/2 финала

Теги результаты ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

В 1/4 финала «Мастерса» в Риме Рафаэль Надаль играет с Александром Зверевым, Новак Джокович встретится со Стефаносом Циципасом.

Андрей Рублев последним запуском поборется с Лоренцо Сонего.

Рейлли Опелка обыграл Федерико Дельбониса и впервые вышел в полуфинал «Мастерса». 

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 16 мая 2021

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Лоренцо Сонего (Италия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
14 мая, 20.00
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания) Александр Зверев (Германия)
6:3|6:4
Дата проведения
14 мая, 13.16
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
14 мая, 15.30
Онлайн матча

 

Рейлли Опелка (США) Федерико Дельбонис (Аргентина)
7:5|7:6
Дата проведения
14 мая, 11.11
Онлайн матча

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