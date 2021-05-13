Рим (ATP). Надаль играет со Зверевым, Рублев поборется с Сонего, Джокович – с Циципасом, Опелка вышел в 1/2 финала

В 1/4 финала «Мастерса» в Риме Рафаэль Надаль играет с Александром Зверевым, Новак Джокович встретится со Стефаносом Циципасом.
Андрей Рублев последним запуском поборется с Лоренцо Сонего.
Рейлли Опелка обыграл Федерико Дельбониса и впервые вышел в полуфинал «Мастерса».
Сетка турнира здесь.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
9 – 16 мая 2021
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
1/4 финала
- Дата проведения
- 14 мая, 20.00
- Дата проведения
- 14 мая, 13.16
- Дата проведения
- 14 мая, 15.30
- Дата проведения
- 14 мая, 11.11