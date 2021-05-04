Романьоли уйдет из «Спартака» этим летом. Вратарь не провел ни одного матча за первую команду

Вратарь Андреа Романьоли уйдет из «Спартака» по окончании срока контракта.

«Романьоли покинет клуб по истечении срока контракта», – сообщили в пресс-службе красно-белых.

Срок соглашения 22-летнего итальянца истекает этим летом.

Романьоли перешел в «Спартак» из «Ромы» летом 2019 года вместе с форвардом Эсекиэлем Понсе. Сообщалось, что за него заплатили 2-2,5 млн евро.

Голкипер не провел ни одного матча за первую команду красно-белых. В единственном матче за Романьоли пропустил 4 гола от «Нижнего Новгорода».

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