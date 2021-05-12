Конор: «Возглавить список Forbes было мечтой»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал первую строчку Forbes в списке самых высокооплачиваемых спортсменов.
«Детка, мы сделали это!
Спасибо Forbes за признание меня в качестве предпринимателя.
Это было мечтой – возглавить список с таким количеством успешных атлетов. Мы идем вперед и вверх!» – написал Конор в твиттере.
Baby we did it!! Uimhir a Haon 🇮🇪❤️— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2021
Thank you Forbes for recognizing my role as an entrepreneur!
It was a dream to lead this list with so many successful athletes!
Onwards and upwards we go 🙏 pic.twitter.com/DS8lb03Xi9
12 мая Макгрегор возглавил список Forbes с доходом в 180 миллионов долларов за год, опередив Лионеля Месси (130 млн) и Криштиану Роналду (120 млн).
Конор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Forbes. Месси – 2-й, Роналду – 3-й
Конор в 2016-м обещал обогнать Роналду в рейтинге Forbes. В этом году боец – 1-й, футболист – 3-й