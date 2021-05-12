Конор: «Возглавить список Forbes было мечтой»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях прокомментировал первую строчку Forbes в списке самых высокооплачиваемых спортсменов.

«Детка, мы сделали это!

Спасибо Forbes за признание меня в качестве предпринимателя.

Это было мечтой – возглавить список с таким количеством успешных атлетов. Мы идем вперед и вверх!» – написал Конор в твиттере.

Baby we did it!! Uimhir a Haon 🇮🇪❤️

Thank you Forbes for recognizing my role as an entrepreneur!

It was a dream to lead this list with so many successful athletes!

Onwards and upwards we go 🙏 pic.twitter.com/DS8lb03Xi9 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2021

12 мая Макгрегор возглавил список Forbes с доходом в 180 миллионов долларов за год, опередив Лионеля Месси (130 млн) и Криштиану Роналду (120 млн).

Конор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Forbes. Месси – 2-й, Роналду – 3-й

Конор в 2016-м обещал обогнать Роналду в рейтинге Forbes. В этом году боец – 1-й, футболист – 3-й