Конор: «Возглавить список Forbes было мечтой»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях прокомментировал первую строчку Forbes в списке самых высокооплачиваемых спортсменов.

«Детка, мы сделали это!

Спасибо Forbes за признание меня в качестве предпринимателя.

Это было мечтой – возглавить список с таким количеством успешных атлетов. Мы идем вперед и вверх!» – написал Конор в твиттере.

Baby we did it!! Uimhir a Haon 🇮🇪❤️

Thank you Forbes for recognizing my role as an entrepreneur!

It was a dream to lead this list with so many successful athletes!

Onwards and upwards we go 🙏 pic.twitter.com/DS8lb03Xi9