Конор: «Возглавить список Forbes было мечтой»

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал первую строчку Forbes в списке самых высокооплачиваемых спортсменов.

«Детка, мы сделали это!

Спасибо Forbes за признание меня в качестве предпринимателя. 

Это было мечтой – возглавить список с таким количеством успешных атлетов. Мы идем вперед и вверх!» – написал Конор в твиттере.

12 мая Макгрегор возглавил список Forbes с доходом в 180 миллионов долларов за год, опередив Лионеля Месси (130 млн) и Криштиану Роналду (120 млн).

Конор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Forbes. Месси – 2-й, Роналду – 3-й

Конор в 2016-м обещал обогнать Роналду в рейтинге Forbes. В этом году боец – 1-й, футболист – 3-й

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