Карасев обслужит игру «Крылья» – «Зенит», Чистяков назначен на матч «Спартака» и «Ахмата», Сухой будет судить встречу «Балтика» – «Краснодар»
Назначены судьи и инспекторы на матчи 15-го тура Мир РПЛ.
8 ноября (суббота)
«Динамо» Москва – «Акрон»: судья – Владислав Целовальников.
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Виктор Кулагин.
«Динамо» Махачкала – ЦСКА: судья – Кирилл Левников.
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Алексей Резников.
«Пари НН» – «Рубин»: судья – Антон Фролов.
Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Александр Гвардис.
«Сочи» – «Ростов»: судья – Ранэль Зияков.
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.
9 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев.
Помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.
«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок.
Помощники судьи – Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Иван Сараев; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Владимир Казьменко.
«Ахмат» – «Спартак»: судья – Артем Чистяков.
Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Балтика» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой.
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.