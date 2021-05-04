Ткаченко о невызове Смолова в сборную: «Федор не обижен, он зол. Все решения Черчесова логичны, но считаю это несправедливым»

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы форварда «Локомотива» Федора Смолова, высказался о невызове игрока в сборную России на Евро-2020.
– Ваш клиент забил победный пенальти (в финале Бетсити Кубка России – примечание Sports.ru) и как-то мощно высказался в соцсетях...
– Ну вы не следите за рэпом, да, современным?
– Это цитата, да?
– Это цитата.
– Что это означает? Федор очень обижен выбором или невыбором Станислава Черчесова...
– Он зол. Он не обижен, он зол. Ну, это нормальное чувство спортсмена.
– Вы можете сказать несколько слов по поводу этого решения Станислава Черчесова?
– Я могу. Я, на самом деле, большой поклонник Станислава Черчесова как тренера. Если вы помните, я был, наверное, единственный представитель отрасли, который до чемпионата мира его и поддерживал, и понимал, что он делает.
Я понимаю и сегодня. У него все решения логичны. При этом я считаю это решением несправедливым. Но мое ощущение несправедливости основано на вкусовщине.
Я люблю Федю как человека, я люблю его как футболиста. Мне кажется, он заслужил быть среди тех, кто поехал бы на чемпионат Европы, – сказал Ткаченко в подкасте Cappuccino & Catenaccio.
«Они не ставят на меня, но я ####### [взгрел] их». Цитата дня от Смолова – про трофей и невызов на Евро разом