Ткаченко о невызове Смолова в сборную: «Федор не обижен, он зол. Все решения Черчесова логичны, но считаю это несправедливым»

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы форварда , высказался о невызове игрока в сборную России на Евро-2020.

– Ваш клиент забил победный пенальти (в финале Бетсити Кубка России – примечание Sports.ru) и как-то мощно высказался в соцсетях...

– Ну вы не следите за рэпом, да, современным?

– Это цитата, да?

– Это цитата.

– Что это означает? Федор очень обижен выбором или невыбором ...

– Он зол. Он не обижен, он зол. Ну, это нормальное чувство спортсмена.

– Вы можете сказать несколько слов по поводу этого решения Станислава Черчесова?

– Я могу. Я, на самом деле, большой поклонник Станислава Черчесова как тренера. Если вы помните, я был, наверное, единственный представитель отрасли, который до чемпионата мира его и поддерживал, и понимал, что он делает.

Я понимаю и сегодня. У него все решения логичны. При этом я считаю это решением несправедливым. Но мое ощущение несправедливости основано на вкусовщине.

Я люблю Федю как человека, я люблю его как футболиста. Мне кажется, он заслужил быть среди тех, кто поехал бы на чемпионат Европы, – сказал Ткаченко в подкасте Cappuccino & Catenaccio.

«Они не ставят на меня, но я ####### [взгрел] их». Цитата дня от Смолова – про трофей и невызов на Евро разом