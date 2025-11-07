Деку о «Барсе»: «Вопрос о стиле игры неактуален. Ничто не изменит ситуацию, кроме упорного труда и самоотдачи»
Деку: Ничто не изменит ситуацию в «Барсе», кроме упорного труда и самоотдачи.
Спортивный директор «Барсенлоны» Деку уверен, что команд преодолеет трудные времена.
«Вопрос о стиле игры неактуален. Мы прекрасно знаем, где можем прибавить и с какими трудностями столкнемся. В прошлом сезоне мы тоже пережили трудные времена, но смогли их преодолеть.
Вернуть форму, сохранить единство и упорно работать... Вот что нам нужно сделать. Мы сделали это в прошлом сезоне и собираемся сделать то же самое в этом. Ничто не может изменить ситуацию, кроме упорного труда и самоотдачи», – сказал Деку.
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости