  Деку о «Барсе»: «Вопрос о стиле игры неактуален. Ничто не изменит ситуацию, кроме упорного труда и самоотдачи»
Деку о «Барсе»: «Вопрос о стиле игры неактуален. Ничто не изменит ситуацию, кроме упорного труда и самоотдачи»

Деку: Ничто не изменит ситуацию в «Барсе», кроме упорного труда и самоотдачи.

Спортивный директор «Барсенлоны» Деку уверен, что команд преодолеет трудные времена.

«Вопрос о стиле игры неактуален. Мы прекрасно знаем, где можем прибавить и с какими трудностями столкнемся. В прошлом сезоне мы тоже пережили трудные времена, но смогли их преодолеть.

Вернуть форму, сохранить единство и упорно работать... Вот что нам нужно сделать. Мы сделали это в прошлом сезоне и собираемся сделать то же самое в этом. Ничто не может изменить ситуацию, кроме упорного труда и самоотдачи», – сказал Деку.

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
