Тарпищев о «Спартаке»: «Я сторонник российских тренеров. У нас тренеров с дипломом много. Жалко, что мало их привлекают»

Шамиль Тарпищев: Я сторонник российских тренеров.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил возможность приглашения российского тренера в «Спартак».

– Говорят, что «Спартаку» поможет только российский тренер.

– Я сторонник российских тренеров. У нас тренеров с дипломом много. Жалко, что мало их привлекают.

– Кого бы вы хотели видеть из российских тренеров в «Спартаке»?

– Сейчас тренера в «Спартак» нужно искать под тех игроков, которые уже есть. Это определенный стиль. И не каждый тренер под этот стиль подходит.

Поэтому сложно судить. Уж были тренеры от Аленичева, Тихонова и Парфенова. Надо проявлять себя, – сказал Шамиль Тарпищев.