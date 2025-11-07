Видео
8

Почти 22 тысячи зрителей посетили открытую тренировку «Барселоны» на «Камп Ноу»

«Барселона» провела открытую тренировку на «Камп Ноу».

21 795 тысячи зрителей посетили тренировочное занятие каталонского клуба, которое прошло на стадионе «Камп Ноу».

Сообщалось, что максимально стадион смогут посетить 23 тысяч болельщиков.

Ранее Городской совет разрешил «Барселоне» играть на «Камп Ноу» с вместимостью в 27 000 зрителей, но каталонцы ждут следующего этапа, когда можно будет приглашать минимум 47 000 зрителей. 

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
logoКамп Ноу
logoЛа Лига
logoБарселона
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глава КДК Григорьянц: «Порядка 160 человек подтвердили, что Садыгов имел отношение к финансированию «Химок». Задержки он объяснял тем, что у него строительный бизнес и кассовый разрыв»
18 минут назад
Сергей Ташуев: «Станкович не живет от зарплаты до зарплаты, у него нет еврокубков – от чего он мог устать? Деян играет на публику, а у нас это не по-мужски»
21 минуту назад
КДК пожизненно запретил Садыгову заниматься связанной с футболом деятельностью
28 минут назад
Матч «Крыльев» и «Зенита» не перенесут из Самары («Матч ТВ»)
43 минуты назадВидео
Воспитанник «Краснодара» Дашин про инфраструктуру в университете в США: «У нас такого нет – не только в университетах, но и во многих профессиональных клубах»
сегодня, 12:10
Аморим – лучший тренер октября в АПЛ. У «МЮ» 3 победы в 3 матчах
сегодня, 12:08
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Жоан Лапорта: «Новый «Камп Ноу» соответствует тому, что представляет собой «Барса». Мечта стала реальностью. Процесс длился почти 15 лет»
сегодня, 11:58
Мбемо – лучший футболист АПЛ в октябре. Вингер «МЮ» забил 3 гола и сделал 1 передачу в 3 матчах
сегодня, 11:40
Деку о «Барсе»: «Вопрос о стиле игры неактуален. Ничто не изменит ситуацию, кроме упорного труда и самоотдачи»
сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Иностранцам наплевать на Россию – приезжают бабки зарабатывать. У Станковича нет такого, что он хочет здесь остаться и что-то развить, задача – показать результат». Попов об иностранных тренерах
6 минут назад
КДК отметил красную карточку Мелкадзе за наступ на ногу Манелову. Форвард «Ахмата» сможет сыграть со «Спартаком»
31 минуту назад
Мареска о критике Руни: «Невозможно играть с одними игроками 65 матчей за сезон. Много лет назад футбол был другим, не таким физически сложным – сейчас все изменилось»
46 минут назад
Новое порно в футболе, впечатления Хайкина, аналитика Лукомского и Игнашевича. Осмысление тура ЛЧ – на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 12:08ВидеоСпортс"
Колосков о Станковиче: «Человека довели – он и так вспыльчивый, легко возбудимый. Постоянные разговоры об отставке влияют на психику»
сегодня, 11:53
«Сосьедад» о ситуации c Захаряном: «Арсен готов играть. Почему он не вызван в сборную – вопрос к Карпину»
сегодня, 11:45
Хайкин о норвежском гражданстве: «Идет процесс, он может занять до 30 месяцев. Я же не один, кто хочет стать норвежцем – со своей стороны по документации я все сделал»
сегодня, 11:18Видео
Карпин о составе на Перу и Чили: «Кадровых экспериментов и неожиданностей не будет. Настрой максимальный – как всегда»
сегодня, 11:17
Семак о номинации Луиса Энрике на премию The Best: «Это говорит о том, что эксперты смотрят за матчами и сборной Бразилии, и интересуются тем, какой у нас чемпионат»
сегодня, 11:15
Кейн, Беллингем, Райс, Сака, Рэшфорд и Фоден – в заявке Англии на матчи с Сербией и Албанией
сегодня, 10:50