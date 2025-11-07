Почти 22 тысячи зрителей посетили открытую тренировку «Барселоны» на «Камп Ноу»

«Барселона» провела открытую тренировку на «Камп Ноу».

21 795 тысячи зрителей посетили тренировочное занятие каталонского клуба, которое прошло на стадионе «Камп Ноу».

Сообщалось, что максимально стадион смогут посетить 23 тысяч болельщиков.

Ранее Городской совет разрешил «Барселоне» играть на «Камп Ноу » с вместимостью в 27 000 зрителей, но каталонцы ждут следующего этапа, когда можно будет приглашать минимум 47 000 зрителей.