Защитник махачкалинского «Динамо» Сундуков: «Пойду пешком в Лондон, если «Челси» предложит контракт»

Защитник «Махачкалы» Сундуков: пойду пешком в Лондон, если «Челси» даст контракт.

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков заявил о желании попробовать силы в Европе.

– Хотели бы попробовать себя в Европе?

– Конечно, хотел бы. Практически любой европейский топ-чемпионат – это мечта.

– Пойдете пешком до условной Испании, если завтра предложат контракт?

– Пойду пешком в Лондон, если «Челси» предложит контракт и договорится с «Динамо», – сказал Сундуков.