Защитник махачкалинского «Динамо» Сундуков: «Пойду пешком в Лондон, если «Челси» предложит контракт»
Защитник «Махачкалы» Сундуков: пойду пешком в Лондон, если «Челси» даст контракт.
Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков заявил о желании попробовать силы в Европе.
– Хотели бы попробовать себя в Европе?
– Конечно, хотел бы. Практически любой европейский топ-чемпионат – это мечта.
– Пойдете пешком до условной Испании, если завтра предложат контракт?
– Пойду пешком в Лондон, если «Челси» предложит контракт и договорится с «Динамо», – сказал Сундуков.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости