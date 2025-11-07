«Всегда считал, что академия «Краснодара» – лучшая в России. Там закладывают правильные ценности, следят за манерами. В столовой нас заставляли пользоваться вилкой и ножом». Дашин о клубе
Воспитанник «Краснодара» Павел Дашин высказался касательно преимуществ академии клуба.
– Почему академия «Краснодара» – особенная?
– Наверное, из-за отношения руководителей к воспитанникам. Уровень подготовки и условий там феноменален. Я всегда считал, что это лучшая академия России. По-прежнему так думаю.
В последние пять лет – не только по условиям, но и по результатам: «Краснодар» доминирует в ЮФЛ.
В академии очень много внимания уделяют воспитанию: закладывают правильные ценности, прививают дисциплину и самостоятельность, следят за манерами. Например, в столовой нас буквально заставляли пользоваться вилкой и ножом.
И, конечно, учеба. Нам прямо-таки доносили, что образование – это очень важно, потому что футболистами станут не все.
За плохие оценки были санкции – могли отстранить от тренировок, – сказал Павел Дашин в интервью Спортсу’‘.
Из академии «Краснодара» – в университет США. Как не стать профи в России и ни о чем не жалеть