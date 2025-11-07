Роналду считает Фергюсона футбольным отцом: «Помог мне в жизни и в карьере. Всегда будет в моем сердце»
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высоко отозвался об Алексе Фергюсоне, под руководством которого играл за «Манчестер Юнайтед».
– Когда я был в Манчестере, много общался с ним. Он приходил ко мне домой на чай. Пил чай с молоком. Он хороший человек. Человек, который всегда будет в моем сердце, он это заслужил. Человек, который действительно помог мне в жизни и карьере.
– Был ли он для тебя отцовской фигурой?
– Отец в футболе? Да. Человек, который вел меня? Да, во многом. Он всегда отвечал за слова. Выполнял обещания. Он хороший человек, я его уважаю, – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
