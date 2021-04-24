«Путина называют королем мира». Онугха об общении с партнерами по датскому «Вайле»

Форвард , права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал об общении с партнерами по команде из Дании.

– Что партнеры спрашивают о России? Насколько удивляются, что ты темнокожий россиянин?

– Темненькие ребята первое время смотрели на меня и говорили: «Вот Репях из России. А ты – нет. Скажи уже, откуда ты?» Я говорю: «Я из России, в Москве родился! Всю жизнь жил». Объяснил им ситуацию.

Они все поняли, но сказали, чтобы в следующий раз говорил, что я из Нигерии, а в России просто живу. Вообще у нас все друг у друга спрашивают про культуру, особенности. Я очень сильно вырос в этом плане. Тут албанцы, итальянцы, французы, немцы, голландцы.

– Культурное просвещение?

– Да. Мне после одной из игр позвонила мама и сказала: «Слушай, у вас в составе национальности вообще не повторяются». В нападении россиянин, на фланге бразилец, в защите хорват и француз.

Но все друг друга понимают, общаются на английском. Датский акцент, кстати, вообще ужас. Я не понимаю, что они говорят. Разговаривают все как Дональд Дак (смеется). Но сейчас стал уже привыкать, хотя было сначала непросто.

– Про медведей с балалайками не спрашивают?

– Не-не. Но все спрашивают про холод. Постоянно про Сибирь вопросы задают. Я им показываю погоду в Новосибирске, где сейчас +30, и говорю: «Что вы хотите от меня? Там +30, а у нас максимум +10 и дождь постоянно».

Но Россия им интересна. Путина называют королем мира. Постоянно спрашивают: «Есть у тебя телефон короля мира?» Я говорю: «Кого?» А они все: «Путин! Путин!» Уж не знаю, почему они так к нему относятся. Я даже не интересовался.

Но вообще у нас очень классная атмосфера. Улыбаются, все общаются, что-то обсуждают, – рассказал Онугха.

Русский форвард оформил хет-трик в Дании и помог команде отыграться с 0:3. Он в аренде из «Краснодара»