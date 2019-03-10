Щербакова, Трусова и Коляда вошли в состав сборной России на сезон-2021/22, Косторная – в резерве, Загитова и Медведева – вне заявки («Российская газета»)

Исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) утвердил состав сборной на сезон-2021/22, сообщает «Российская газета».
Сборная России
Сезон-2021/22
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.
У пар и танцоров полные списки пока не известны.