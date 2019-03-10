Щербакова, Трусова и Коляда вошли в состав сборной России на сезон-2021/22, Косторная – в резерве, Загитова и Медведева – вне заявки («Российская газета»)

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Исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) утвердил состав сборной на сезон-2021/22, сообщает «Российская газета».

Сборная России

Сезон-2021/22

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

Пары: Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Александра БойковаДмитрий Козловский, Евгения ТарасоваВладимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория СиницинаНикита Кацалапов, Александра СтепановаИван Букин, Тиффани ЗагорскиДжонатан Гурейро.

У пар и танцоров полные списки пока не известны.

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