Щербакова, Трусова и Коляда вошли в состав сборной России на сезон-2021/22, Косторная – в резерве, Загитова и Медведева – вне заявки («Российская газета»)

Исполком Федерации фигурного катания России ( ) утвердил состав сборной на сезон-2021/22, сообщает «Российская газета».

Сборная России

Сезон-2021/22

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Пары: – , – , – .

Танцы на льду: – , – , – .

У пар и танцоров полные списки пока не известны.