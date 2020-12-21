Житник об игре за сборную России: «Корней не забывал и в Матче звезд НХЛ играл с украинским флагом на свитере»

Президент киевского рассказал о принятом в свое время решении выступать за сборную России, а не Украины.

– В прошлом году в декабре вы пытались подать кандидатуру на пост президента . Во время предвыборных коллизий вас прежде упрекали в том, что после распада СССР выступали за сборную РФ, а не Украины.

– У нас всегда так – если не за что уцепиться, приплетают язык или политику. Но даже если бы я хотел выступать за Украину, у меня бы в 90-е годы это не получилось, потому что наша национальная команда выступала в низших дивизионах чемпионата мира, матчи которых происходили тогда, когда в НХЛ продолжался регулярный сезон.

Затем, когда сборная Украины вышла в элитный эшелон, должен был выбирать – играть за Россию (куда я тоже, учитывая загруженность за океаном, попадал не всегда) или отбывать четырехлетний карантин, надеясь в 32-33 сыграть за Украину. Я выбрал первый вариант.

При этом своих корней не забывал и в Матче всех звезд играл с украинским флагом на свитере. Кому-то в России это тоже не нравилось. Но меня это не интересовало. Как известно, человек в своей жизни не может выбрать родину и родителей.

Для меня Украина и Киев всегда будут самыми родными, – сказал Житник.