«ПСЖ» может подписать Салаха, если уйдет Мбаппе. «Ливерпуль» вряд ли продаст его дешевле 80 млн евро

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«ПСЖ» может подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, если Килиан Мбаппе решит сменить клуб.

Парижане ожидают решения 22-летнего француза по поводу того, продлит ли он контракт или решит уйти этим летом.

У спортивного директора Леонардо есть список потенциальных замен, в который входит Салах, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

У Салаха есть еще два года по контракту с «Ливерпулем». «ПСЖ» надеется, что египтянин захочет открыть новую главу в карьере, особенно если «Ливерпуль» не выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино является поклонником Салаха. Однако маловероятно, что «Ливерпуль» будет рассматривать предложения на сумму в менее 80 млн евро.

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