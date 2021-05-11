🥇 🥇 Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу в соревнованиях дуэтов на чемпионате Европы, Платонова и Мальцев победили в миксте

Российские синхронистки и выиграли произвольную программу в соревнованиях дуэтов на чемпионате Европы в Будапеште.

Россияне Олеся Платонова и Александр Мальцев выиграли золото в произвольной программе в миксте.

Синхронное плавание

Чемпионат Европы

Будапешт, Венгрия

Дуэты, произвольная программа

1. Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (Россия) – 97,9000

2. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина) – 94,3333

3. Анна-Мария Александри – Эйрини-Марина Александри (Австрия) – 90,8667

4. Василина Хондошко – Дарья Кулагина (Беларусь) – 88,7333

5. Нортье Де Брауэр – Брегье Де Брауэр (Нидерланды) – 88,3000

6. Вероника Галло – Марта Мурру (Италия) – 85,8333

Микст, произвольная программа

1. Олеся Платонова и Александр Мальцев (Россия) – 93,9333

2. Эмма Гарсия – Поу Рибес (Испания) - 86,5333

3. Изотта Спортелли – Николо Ольяри (Италия) - 81,8667

4. Сильвия Солымосова – Йозеф Солымосы (Словакия) – 76,1667