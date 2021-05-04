«Зенит» доверяет Семаку и не ищет ему замену

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Сержиу Консейсау Р-Спорт Футбол

«Зенит» доверяет тренеру Сергею Семаку и не планирует искать ему замену, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«В «Зените» не рассматривают кандидатуру Сержиу Консейсау и в принципе не планируют искать тренера на замену Сергею Семаку, которому доверяют», – сказал источник.

Ранее португальское издание Record сообщило, что сине-бело-голубые интересуются тренером «Порту» Сержиу Консейсау.

За три сезона при Семаке «Зенит» три раза подряд стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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