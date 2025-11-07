Головин, Сафонов, Миранчук, Батраков, Кисляк, Глушенков и Тюкавин – в составе сборной России на матчи с Перу и Чили
30 футболистов вызваны в состав сборной России на товарищеские матчи против команд Перу и Чили, которые состоятся 12 и 15 ноября.
Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»).
Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).
Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо»), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта»), Максим Глушенков («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат).
Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Николай Комличенко («Локомотив»).