Георгий Черданцев: «Могу заработать больше 600-800 тысяч рублей в месяц, могу – меньше. Считаю, что зарабатываю до смешного мало»

Комментатор в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью» оценил уровень своих доходов и сравнил его с европейскими коллегами.

– Если ты сейчас завершишь карьеру, на сколько тебе хватит денег?

– Ни на сколько. У меня их нет.

– У тебя нет заначек? А как так?

– Я все трачу. Я, во-первых, не зарабатываю такие деньги, чтобы откладывать, а во-вторых...

– Правильно ли я понимаю, что твой доход – 600-800 тысяч рублей на «Матч ТВ» в месяц?

– Ты не забывай о том, что я не комментатор на «Матч ТВ». Могу больше заработать, могу – меньше. Это зависит от количества эфиров, насколько хорошо я делаю программу и насколько хорошо в ней продается реклама. Если она продается хорошо, я могу заработать больше, плохо – я зарабатываю меньше. Но комментаторская ставка к этому не имеет вообще никакого отношения, она значительно меньше.

– Если мы округлим, огрубим немножечко, у тебя 1 миллион рублей в месяц. И ты говоришь, что у тебя нет заначек?

– Послушай, я единственный снабженец в семье. У меня нет уже ни дедушек, к сожалению, ни бабушек. Я содержу родителей на протяжении многих лет.

– Им нужен уход.

– В прямом смысле слова.

Поэтому да, чем ты больше зарабатываешь, тем ты больше тратишь. Это вполне разумно. Вот я видел, у тебя Саша Кержаков про 200 тысяч рублей рассказывал, это сложно, когда футболисты проходят этот период и начинают меньше зарабатывать. Потому что ты привыкаешь к одним расходом, а в какой-то момент тебе приходится переходить на уровень ниже и тратить меньше, чем ты привык. Поэтому если я могу позволить себе куда-то полететь бизнес-классом, я полечу бизнес-классом. Не буду откладывать. А когда я не смогу себе этого позволить, значит, мне очень просто вернуться в те времена, когда я ничего не зарабатывал.

Более того, я считаю, что зарабатываю мало. Я зарабатываю до смешного мало. С моим опытом работы, статусом и тем количеством рекламы, которое генерит в том числе программа, конечно, надо сравнивать с европейскими коллегами. Если это все в евро пересчитать, ну это будет вообще... Сравнить с доходами футболистов второго дивизиона...

– Ты часто говоришь про Англию, но это разные немного рынки.

– Нет, не разные.

– Сколько ты должен или мог бы зарабатывать в соответствии с твоим представлением о своем статусе?

– Я могу сказать, что мой коллега в Италии, который ведет подобное шоу, имеет контракт на 500 тысяч евро в год – это 40 миллионов рублей. Только за программу. В принципе, я не понимаю, почему у нас такое уничижительное отношение к зарабатыванию денег.

– Потому что люди не разговаривают. Вот ты говоришь на спокойняке, что тебе не хватает миллиона.

– Что значит мне не хватает? Я бы хотел зарабатывать больше, но я тебе скажу такую вещь: мне хватает на мои ежедневные...

– На что ты тратишь?

– На еду. Я ем много. Потом у меня есть семейные расходы, которые я не хочу озвучивать. Но я еще раз подчеркиваю: я единственный кормилец – в прямом смысле – в большой семье, где люди зависят от меня, – рассказал Черданцев.