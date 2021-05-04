Генсек РФС: «Россия – флагман мирового футбола в данный момент. На нас смотрят с завистью, во многих странах запрещены даже тренировки»

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Генеральный секретарь РФС, президент Олимп-ФНЛ Александр Алаев высказался о роли России в мировом футболе.

«Российский футбол в данный момент является флагманом мирового футбола. Мы пытались найти конкурента и думали, кто еще проводит все соревнования.

Если смотреть глобально, российский футбольный союз в это тяжелое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу.

На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки», – заявил Алаев в ходе отчетно-выборной конференции федерации футбола Московской области.

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