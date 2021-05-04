Мане отказался пожать руку Клоппу после матча с «МЮ»

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:2) в матче АПЛ.

После игры главный тренер мерсисайдцев вышел на поле пожать руки игрокам обеих команд.

Специалист подал руку нападающему , но сенегалец отказался поприветствовать тренера, покачав головой и пройдя мимо.

Мане начал матч на скамейке запасных, выйдя на поле на 74-й минуте вместо Диогу Жоты.

В 32 матчах нынешнего сезона АПЛ Мане забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Фото: скриншот трансляции Sky Sports

«Ливерпуль» победил на «Олд Траффорд» впервые с 2014-го и приблизил ЛЧ (есть сценарий с подсчетом разницы голов)