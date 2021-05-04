Мане отказался пожать руку Клоппу после матча с «МЮ»

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:2) в матче АПЛ.
После игры главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп вышел на поле пожать руки игрокам обеих команд.
Специалист подал руку нападающему «Ливерпуля» Садьо Мане, но сенегалец отказался поприветствовать тренера, покачав головой и пройдя мимо.
Мане начал матч на скамейке запасных, выйдя на поле на 74-й минуте вместо Диогу Жоты.
В 32 матчах нынешнего сезона АПЛ Мане забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
Фото: скриншот трансляции Sky Sports
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