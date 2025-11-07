  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Федорищев о состоянии поля на стадионе в Самаре перед игрой с «Зенитом»: «Ждем результатов комиссии, не хочу строить гипотез. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны»
17

Федорищев о состоянии поля на стадионе в Самаре перед игрой с «Зенитом»: «Ждем результатов комиссии, не хочу строить гипотез. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны»

Федорищев о состоянии поля на стадионе в Самаре: ждем результатов комиссии.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о состоянии поля на стадионе в Самаре перед матчем 15-го тура Мир РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что встреча может пройти в Санкт-Петербурге или в другую дату из-за плохого состояния газона.

«В любом виде спорта, как и в футболе, есть регламентированные, официальные процедуры. Мне докладывали, что комиссия будет проводиться сегодня. Будем ждать результатов. Можно ли было предвидеть ситуацию с полем заранее?

Есть спортивное руководство и РПЛ, которое определяет, где проходит соревнование, где проходит конкретный матч. Никаких гипотез строить не хочу. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны», – сказал Федорищев в кулуарах форума «Россия – спортивная держава». 

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКрылья Советов
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
Самара-Арена
logoЗенит
logoВячеслав Федорищев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
РПЛ о возможном переносе матча «Зенита» и «Крыльев» в Самаре: «Наши эксперты проведут проверку поля завтра. Прорабатываем различные сценарии с клубами»
вчера, 19:31Видео
«Зенит» и «Крылья» могут не сыграть в Самаре из-за состояния поля после легкоатлетических мероприятий. Матч 15-го тура РПЛ перенесут в Петербург или на резервную дату («РБ Спорт»)
вчера, 19:19Видео
Ротенберг с губернатором Федорищевым сыграли в баскетбол, настольный теннис и проверили силу удара на боксерском мешке на форуме «Россия – спортивная держава»
5 ноября, 17:40Фото
Главные новости
Губерниев о словах Станковича про усталость: «Может, ему поступить, как Ельцин в свое время? Устал – подай в отставку и верни деньги. Ты руководишь самой популярной командой страны»
14 минут назад
Глава РПЛ Алаев рассказал о разработке этического кодекса для имиджа лиги: «Промес, Томпсон, Влут, сейчас Сперцян и Ндонг. Еще было: «Как дела в конюшне?» Хотелось бы все это регулировать»
24 минуты назад
Карасев обслужит игру «Крылья» – «Зенит», Чистяков назначен на матч «Спартака» и «Ахмата», Сухой будет судить встречу «Балтика» – «Краснодар»
55 минут назад
Глушенков о «Зените»: «Не страшно то, что случилось в Кубке России. Чемпионат на первом месте лично для меня»
сегодня, 09:53
Роналду считает Фергюсона футбольным отцом: «Помог мне в жизни и в карьере. Всегда будет в моем сердце»
сегодня, 09:48
Канчельскис о «Спартаке»: «Пусть Станкович доработает до конца сезона. Он должен понимать, что пришел в великий клуб»
сегодня, 09:32
«Всегда считал, что академия «Краснодара» – лучшая в России. Там закладывают правильные ценности, следят за манерами. В столовой нас заставляли пользоваться вилкой и ножом». Дашин о клубе
сегодня, 09:31
Маурисио Почеттино: «Месси меняет спортивную культуру США. Раньше дети мечтали играть в баскетбол или американский футбол, а теперь они хотят стать еще и футболистами»
сегодня, 09:16
«Завоюем то, что по праву наше». Жена Рафиньи призвала поддержать мужа в голосовании The Best от ФИФА
сегодня, 09:15
Андрей Аршавин: «У «Спартака» какие-то позиции сильнее «Зенита», но в целом – нет. У петербуржцев состав лучше»
сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Кейн, Беллингем, Райс, Сака, Рэшфорд и Фоден – в заявке Англии на матчи с Сербией и Албанией
22 минуты назад
Защитник махачкалинского «Динамо» Сундуков: «Пойду пешком в Лондон, если «Челси» предложит контракт»
37 минут назад
Руни о ротации состава «Челси»: «Если постоянно что-то менять, игроки будут недовольны. Если бы я был в группе лидеров команды, то сказал бы: «Меня это не устраивает»
43 минуты назад
Тарпищев о «Спартаке»: «Я сторонник российских тренеров. У нас тренеров с дипломом много. Жалко, что мало их привлекают»
сегодня, 10:12
Арне Слот: «Ливерпуль» и «Ман Сити» в 9 из 10 случаев дают то, чего ожидаешь. Когда не работал в АПЛ, смотрел матчи этих команд – и класико тоже»
сегодня, 09:49
Тебас о стычке «Реала» и «Барсы»: «Не очень хорошо то, что произошло в класико. Это не пример. Будем надеяться, что это не повторится»
сегодня, 09:01
Маркао: «Спартак» занимает слишком низкое место, нужно что-то менять. Для руководства проще уволить тренера, чем возиться с командой»
сегодня, 08:58
Бабаев о средней посещаемости в РПЛ: «Цифра 18 тысяч зрителей вполне достижима за 5 лет. Главное, чтобы новых вызовов не было»
сегодня, 08:28
Федор Конюхов: «Давно слежу за Дзюбой – болею за него. Он сильный, здоровый, присутствует харизма, еще и голы хорошо забивает»
сегодня, 08:24
Егор Титов: «Станкович может доработать до зимы, ни один тренер не согласится прийти за 3-4 матча до перерыва. Пока «Спартак» показывает хороший футбол»
сегодня, 08:17