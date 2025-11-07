Федорищев о состоянии поля на стадионе в Самаре перед игрой с «Зенитом»: «Ждем результатов комиссии, не хочу строить гипотез. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны»

Федорищев о состоянии поля на стадионе в Самаре: ждем результатов комиссии.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о состоянии поля на стадионе в Самаре перед матчем 15-го тура Мир РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

Ранее «РБ Спорт» сообщил , что встреча может пройти в Санкт-Петербурге или в другую дату из-за плохого состояния газона.

«В любом виде спорта, как и в футболе, есть регламентированные, официальные процедуры. Мне докладывали, что комиссия будет проводиться сегодня. Будем ждать результатов. Можно ли было предвидеть ситуацию с полем заранее?

Есть спортивное руководство и РПЛ, которое определяет, где проходит соревнование, где проходит конкретный матч. Никаких гипотез строить не хочу. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны», – сказал Федорищев в кулуарах форума «Россия – спортивная держава».