Голом десятилетия в РПЛ признали мяч экс-форварда «Спартака» Адриано

Теги Спартак Мартин Йиранек Луис Адриано премьер-лига Россия рейтинги болельщики видео Ивелин Попов Футбол

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано признан автором лучшего гола десятилетия в РПЛ.

Гол бразильца, забитый в ворота «Зенита» (3:1) в ноябре 2017 года, был выбран болельщиками и экспертами в итоговом голосовании совместного конкурса Премьер-лиги и их генерального партнера БК «Лига Ставок».

С декабря по май на победу претендовали 135 голов в разных категориях, а в голосовании приняло участие более 300 000 человек. Второе место досталось Мартину Йиранеку, третье – Ивелину Попову

 
 
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Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

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