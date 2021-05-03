Голом десятилетия в РПЛ признали мяч экс-форварда «Спартака» Адриано

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано признан автором лучшего гола десятилетия в РПЛ.
Гол бразильца, забитый в ворота «Зенита» (3:1) в ноябре 2017 года, был выбран болельщиками и экспертами в итоговом голосовании совместного конкурса Премьер-лиги и их генерального партнера БК «Лига Ставок».
С декабря по май на победу претендовали 135 голов в разных категориях, а в голосовании приняло участие более 300 000 человек. Второе место досталось Мартину Йиранеку, третье – Ивелину Попову.
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