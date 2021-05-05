Профсоюз врачей Японии призвал отменить Олимпиаду в Токио

Профсоюз врачей Японии призвал правительство страны отменить в Токио из-за пандемии COVID-19, сообщает NHK.

По мнению профсоюза, проводить соревнования сейчас – безответственное решение. Кроме того, врачи, которые должны были участвовать в Играх как волонтеры, вынуждены оставаться на переработках в больницах.

«Для спортсменов это трудная история, но кто-то должен сказать, что соревнования надо отменить.

Есть сомнения, готово ли правительство всерьез бороться с коронавирусом. Перед страной стоит важная задача по защите жизней своих граждан. Думаю, пора показать в этом вопросе четкую позицию», – заявил представитель профсоюза Наото Уэяма.

«В чем смысл Олимпиады, если она разносит инфекцию?» В Японии полыхает эпидемия (четвертая волна), и люди боятся Игр