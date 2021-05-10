НБА. «Голден Стэйт» примет «Новый Орлеан», «Даллас» – «Торонто» и другие матчи

В пятницу, 14 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Даллас» Дончича встретится с «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 мая, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 15 мая, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 15 мая, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 15 мая, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 15 мая, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 15 мая, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 15 мая, 04.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 15 мая, 04.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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