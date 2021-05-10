НБА. «Голден Стэйт» примет «Новый Орлеан», «Даллас» – «Торонто» и другие матчи

В пятницу, 14 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Дончича встретится с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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