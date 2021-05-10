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    НБА. «Голден Стэйт» примет «Новый Орлеан», «Даллас» – «Торонто» и другие матчи

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    В пятницу, 14 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

    «Голден Стэйт», который продолжает борьбу за выход в плей-офф, примет на своей площадке «Новый Орлеан».

    «Даллас» Дончича встретится с «Торонто».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Кливленд
    Дата проведения
    15 мая, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Орландо
    Дата проведения
    15 мая, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Юта
    Дата проведения
    15 мая, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Детройт – Денвер
    Дата проведения
    15 мая, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Мемфис – Сакраменто
    Дата проведения
    15 мая, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Клипперс
    Дата проведения
    15 мая, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Торонто
    Дата проведения
    15 мая, 04.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Новый Орлеан
    Дата проведения
    15 мая, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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