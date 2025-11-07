  • Спортс
  • Глава РПЛ Алаев рассказал о разработке этического кодекса для имиджа лиги: «Промес, Томпсон, Влут, сейчас Сперцян и Ндонг. Еще было: «Как дела в конюшне?» Хотелось бы все это регулировать»
13

Глава РПЛ Алаев рассказал о разработке этического кодекса для имиджа лиги: «Промес, Томпсон, Влут, сейчас Сперцян и Ндонг. Еще было: «Как дела в конюшне?» Хотелось бы все это регулировать»

Глава РПЛ Алаев рассказал о разработке этического кодекса для имиджа лиги.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил о разработке этического кодекса для имиджа лиги.

– В стратегии РПЛ есть упоминание про этический кодекс лиги. В будущем РПЛбудет реагировать на такие истории, как с Промесом, Влутом и Томпсоном?

– К моему сожалению, много возникает случаев. Те, что вы перечислили, в том числе. Иногда что-то на грани появляется в социальных сетях клубов, иногда что-то выносится на КДК РФС. Мы с клубами решили, что обсудим и подготовим такой совместный документ, который позволит все это регулировать. Надеюсь, что он появится. Точно лишним не будет.

– Как он будет реализован?

– Не хочу забегать вперед. Мы обозначили проблему. Понимаем, что надо это решить. Может, это будет какой-то документ, регламент или внутренний орган палаты. Вопрос нуждается в проработке и решении. Правильно вы сказали: Промес, Томпсон, Влут, сейчас Сперцян и Ндонг. Еще было: «Как дела в конюшне?» Хотелось бы все это регулировать внутри лиги. Мы говорим про имидж. Поэтому проблема есть, механизм найдем, – сказал Алаев.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Алаев
Комитет по этике
logoЭдуард Сперцян
КДК РФС
logoУсман Ндонг
logoпремьер-лига Россия
logoРай Влут
logoКвинси Промес
logoОрганизация РПЛ
Комментарии
