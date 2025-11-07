Тебас о стычке «Реала» и «Барсы»: «Не очень хорошо то, что произошло в класико. Это не пример. Будем надеяться, что это не повторится»

Хавьер Тебас: Потасовка в класико – это не очень хорошо.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о потасовке в класико.

26 октября «Реал» обыграл «Барселону» (2:1) в матче Ла Лиги. В концовке игры у скамеек запасных началась стычка .

«То, что произошло в класико, – это не очень хорошо. Это не пример поведения.

Футболисты бьются, руководствуясь импульсами, которых у нас нет или которые мы не понимаем. Будем надеяться, что это не повторится», – сказал Тебас.