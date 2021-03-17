Гол Гайча принес «Беневенто» победу над «Юве» в Турине

В 28-м туре итальянской Серии А «Ювентус» потерпел поражение от «Беневенто» (0:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Единственный гол после ошибки полузащитника Артура забил нападающий Адольфо Гайч, проведший первую половину сезона в ЦСКА.
«Ювентус» на эту минуту делит 3-4-е места в Серии А с «Аталантой». У этих клубов по 55 очков, бергамская команда провела на матч больше.
«Ювентус» отстает на очко от идущего 2-м в таблице «Милана» и на 10 – от лидирующего «Интера». У этих клубов в настоящий момент столько же сыгранных матчей, сколько и у «бьянконери».
- Дата проведения
- 21 марта, 17.00, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 69 Гайч.
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Ювентус –
Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Данило, Кулусевски, Артур (Бентанкур, 73), Бернардески, Рабьо (Маккенни, 73), Кьеза, Роналду, Мората.
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Беневенто –
Монтипо, Барба, Кальдирола, Туйя, Фулон (Тельо, 73), Хетемай (Дабо, 83), Виола, Ионицэ, Импрота, Лападула (Капрари, 73), Гайч (Ди Серио, 83).
- Предупреждения:
- Туйя (9), Бернардески (17), Барба (75), Тельо (84), Бентанкур (90).