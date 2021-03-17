Гол Гайча принес «Беневенто» победу над «Юве» в Турине

В 28-м туре итальянской Серии А потерпел поражение от (0:1).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Единственный гол после ошибки полузащитника Артура забил нападающий Адольфо Гайч, проведший первую половину сезона в ЦСКА.

«Ювентус» на эту минуту делит 3-4-е места в Серии А с «Аталантой». У этих клубов по 55 очков, бергамская команда провела на матч больше.

«Ювентус» отстает на очко от идущего 2-м в таблице «Милана» и на 10 – от лидирующего «Интера». У этих клубов в настоящий момент столько же сыгранных матчей, сколько и у «бьянконери».

Таблица Серии А

Статистика Серии А