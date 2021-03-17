Гол Гайча принес «Беневенто» победу над «Юве» в Турине

Теги Ювентус серия А Италия Sports.ru Беневенто Футбол

В 28-м туре итальянской Серии А «Ювентус» потерпел поражение от «Беневенто» (0:1). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Единственный гол после ошибки полузащитника Артура забил нападающий Адольфо Гайч, проведший первую половину сезона в ЦСКА.

«Ювентус» на эту минуту делит 3-4-е места в Серии А с «Аталантой». У этих клубов по 55 очков, бергамская команда провела на матч больше.

«Ювентус» отстает на очко от идущего 2-м в таблице «Милана» и на 10 – от лидирующего «Интера». У этих клубов в настоящий момент столько же сыгранных матчей, сколько и у «бьянконери».

Ювентус – Беневенто 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
21 марта, 17.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 69 Гайч.
ЮвентусШченсны, Бонуччи, де Лигт, Данило, Кулусевски, Артур (Бентанкур, 73), Бернардески, Рабьо (Маккенни, 73), Кьеза, Роналду, Мората.
БеневентоМонтипо, Барба, Кальдирола, Туйя, Фулон (Тельо, 73), Хетемай (Дабо, 83), Виола, Ионицэ, Импрота, Лападула (Капрари, 73), Гайч (Ди Серио, 83).
Предупреждения:
Туйя (9), Бернардески (17), Барба (75), Тельо (84), Бентанкур (90).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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