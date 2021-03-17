🤯 «Арсенал» отыгрался у «Вест Хэма» со счета 0:3

29-й тур АПЛ завершился матчем между и (3:3).

ports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

К 32-й минуте три гола забили игроки «Вест Хэма» – , и .

Однако «Арсенал» сумел уйти от поражения. Соучек и Крэйг Доусон забили по голу в свои ворота, а на 82-й минуте мяч в сетку отправил .

Команда Микеля Артеты, набрав 42 очка, сейчас занимает 9-е место в таблице. У команды 49 баллов и 5-е место.

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