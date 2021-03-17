🤯 «Арсенал» отыгрался у «Вест Хэма» со счета 0:3

Теги Вест Хэм Микель Артета Дэвид Мойес премьер-лига Англия Арсенал Sports.ru Александр Ляказетт Крэйг Доусон Джесси Лингард Томаш Соучек Джеррод Боуэн Футбол

29-й тур АПЛ завершился матчем между «Арсеналом» и «Вест Хэмом» (3:3). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

К 32-й минуте три гола забили игроки «Вест Хэма» – Джесси Лингард, Джеррод Боуэн и Томаш Соучек.

Однако «Арсенал» сумел уйти от поражения. Соучек и Крэйг Доусон забили по голу в свои ворота, а на 82-й минуте мяч в сетку отправил Александр Ляказетт.

Команда Микеля Артеты, набрав 42 очка, сейчас занимает 9-е место в таблице. У команды Дэвида Мойеса 49 баллов и 5-е место.

Вест Хэм – Арсенал 3:3 (3:1, 0:2)
Дата проведения
21 марта, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Лингард, 2:0 – 17 Боуэн, 3:0 – 32 Соучек, 3:1 – 38, автогол Соучек, 3:2 – 61, автогол Доусон, 3:3 – 82 Ляказетт.
Вест ХэмФабианьски, Крессуэлл, Диоп, Цоуфал, Доусон, Лингард, Райс, Бенрахма (Фредерикс, 79), Соучек, Боуэн (Нобл, 74), Антонио.
АрсеналЛено, Чемберс, Тирни, Давид Луиз, Мари, Джака (Смит-Роу, 74), Парти, Сака (Пепе, 74), Эдегор, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 81).
Предупреждения:
Цоуфал (59), Антонио (88), Крессуэлл (89), Ляказетт (90).

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