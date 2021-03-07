Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо, Лагрейд, Логинов, Елисеев, Латыпов, Гараничев примут участие в гонке

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21 марта в шведском Эстерсунде на десятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт. Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев

В масс-старте также определится обладатель Кубка мира.

Биатлон в одной гонке от сенсации: дебютант Лагрейд вышел в лидеры Кубка мира – неужели свергнет Йоханнеса Бо?

Дата проведения
21 марта, 17.30
Онлайн гонки

Этап 10, Эстерсунд, Швеция. Масс-старт

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Стурла Хольм Лагрейд
3  Кентен Фийон-Майе
4  Тарьей Бо
5  Йоханнес Дале
6  Себастьян Самуэльссон
7  Эмильен Жаклен
8  Лукас Хофер
9  Мартин Понсилуома
10  Симон Дестье
11  Яков Фак
12  Симон Эдер
13  Ветле Шостад Кристиансен
14  Бенедикт Долль
15  Александр Логинов
16  Эрик Лессер
17  Фабьен Клод
18  Антонин Гигонна
19  Матвей Елисеев
20  Эдуард Латыпов
21  Беньямин Вегер
22  Михал Крчмарж
23  Феликс Ляйтнер
24  Дмитрий Пидручный
25  Йеспер Нелин
26  Евгений Гараничев
27  Роман Реес
28  Антон Смольский
29  Александр Андерсен
30  Скотт Гоу

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