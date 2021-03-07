Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо, Лагрейд, Логинов, Елисеев, Латыпов, Гараничев примут участие в гонке

21 марта в шведском на десятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт. Россию представят , , и .

В масс-старте также определится обладатель Кубка мира.

Биатлон в одной гонке от сенсации: дебютант Лагрейд вышел в лидеры Кубка мира – неужели свергнет Йоханнеса Бо?

Дата проведения 21 марта, 17.30

Стартовый лист