Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо, Лагрейд, Логинов, Елисеев, Латыпов, Гараничев примут участие в гонке

21 марта в шведском Эстерсунде на десятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт. Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.
В масс-старте также определится обладатель Кубка мира.
Биатлон в одной гонке от сенсации: дебютант Лагрейд вышел в лидеры Кубка мира – неужели свергнет Йоханнеса Бо?
- Дата проведения
- 21 марта, 17.30
Этап 10, Эстерсунд, Швеция. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Стурла Хольм Лагрейд
|3
|Кентен Фийон-Майе
|4
|Тарьей Бо
|5
|Йоханнес Дале
|6
|Себастьян Самуэльссон
|7
|Эмильен Жаклен
|8
|Лукас Хофер
|9
|Мартин Понсилуома
|10
|Симон Дестье
|11
|Яков Фак
|12
|Симон Эдер
|13
|Ветле Шостад Кристиансен
|14
|Бенедикт Долль
|15
|Александр Логинов
|16
|Эрик Лессер
|17
|Фабьен Клод
|18
|Антонин Гигонна
|19
|Матвей Елисеев
|20
|Эдуард Латыпов
|21
|Беньямин Вегер
|22
|Михал Крчмарж
|23
|Феликс Ляйтнер
|24
|Дмитрий Пидручный
|25
|Йеспер Нелин
|26
|Евгений Гараничев
|27
|Роман Реес
|28
|Антон Смольский
|29
|Александр Андерсен
|30
|Скотт Гоу