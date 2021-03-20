⚡ Йоханнес Бо в третий раз подряд выиграл Кубок мира по биатлону

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо в третий раз стал обладателем Большого хрустального глобуса на Кубке мира по биатлону.

Бо опередил своего соотечественника Стурлу Хольм Лагрейда. На его счету 1052 балла, у Лагрейда – 1039.

В последней гонке Кубка мира – масс-старте в Эстерсунде – Бо финишировал 3-м, Лагрейд занял 8-е место. 

Йоханнес Бо побеждал в общем зачете Кубка мира в сезонах-2018/19 и 2019/20. Он также является олимпийским чемпионом, двукратным призером Олимпийских игр и 12-кратным чемпионом мира. 

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