⚡ Йоханнес Бо в третий раз подряд выиграл Кубок мира по биатлону

Норвежский биатлонист в третий раз стал обладателем Большого хрустального глобуса на Кубке мира по биатлону.

Бо опередил своего соотечественника . На его счету 1052 балла, у Лагрейда – 1039.

В последней гонке Кубка мира – масс-старте в Эстерсунде – Бо финишировал 3-м, Лагрейд занял 8-е место.

Йоханнес Бо побеждал в общем зачете Кубка мира в сезонах-2018/19 и 2019/20. Он также является олимпийским чемпионом, двукратным призером Олимпийских игр и 12-кратным чемпионом мира.