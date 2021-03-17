Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма». Клуб потребует не менее 120 млн фунтов

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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет покинуть клуб, сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.

Англичанин хочет бороться за важнейшие трофеи и не уверен, что сможет сделать это в составе «шпор».

В то же время трансфер 27-летнего игрока маловероятен из-за запросов «Тоттенхэма».

Президент лондонского клуба Дэниэл Леви не будет рассматривать предложения меньше 120 млн фунтов. Также «Тоттенхэм» не хочет продавать Кейна конкурентам по АПЛ.

В 26 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии Кейн забил 16 голов и отдал 13 результативных передач. Его статистика – здесь.

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