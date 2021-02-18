У сборной России по биатлону 7 медалей Кубка мира за сезон (3 золота), Норвегия выиграла неофициальный зачет, завоевав 83 награды (38 побед)

Норвегия выиграла неофициальный медальный зачет Кубка мира по биатлону в сезоне-2020/21.
Биатлонисты сборной России завоевали семь наград, в том числе бронзу чемпионата мира в мужской эстафете.
Медальный зачет (всего – золото – серебро – бронза)
1. Норвегия – 83 (38-25-20)
2. Франция – 34 (12-10-12)
3. Швеция – 31 (8-12-11)
4. Германия – 20 (3-8-9)
5. Россия – 7 (3-2-2)
6. Италия – 11 (2-3-6)
7. Австрия – 9 (2-3-4)
8. Беларусь – 8 (1-5-2)
9. Чехия – 1 (1-0-0)
10. Украина – 3 (0-2-1)
11-13. Швейцария – 1 (0-0-1)
11-13. Словения – 1 (0-0-1)
11-13. США – 1 (0-0-1)
Медали России:
🥇 – смешанная эстафета (Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов) в Оберхофе
🥇 – Александр Логинов, индивидуальная гонка в Антхольце
🥇 – женская эстафета (Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева) в Антхольце
🥈 – мужская эстафета (Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов) в Нове Место
🥈 – Эдуард Латыпов, масс-старт в Эстерсунде
🥉 – мужская эстафета (Бабиков, Елисеев, Логинов, Латыпов) в Антхольце
🥉– мужская эстафета (Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов) на чемпионате мира в Поклюке