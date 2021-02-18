У сборной России по биатлону 7 медалей Кубка мира за сезон (3 золота), Норвегия выиграла неофициальный зачет, завоевав 83 награды (38 побед)

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Норвегия выиграла неофициальный медальный зачет Кубка мира по биатлону в сезоне-2020/21.

Биатлонисты сборной России завоевали семь наград, в том числе бронзу чемпионата мира в мужской эстафете.

Кубок мира по биатлону

Медальный зачет (всего – золото – серебро – бронза)

1. Норвегия – 83 (38-25-20)

2. Франция – 34 (12-10-12)

3. Швеция – 31 (8-12-11)

4. Германия – 20 (3-8-9)

5. Россия – 7 (3-2-2)

6. Италия – 11 (2-3-6)

7. Австрия – 9 (2-3-4)

8. Беларусь – 8 (1-5-2)

9. Чехия – 1 (1-0-0)

10. Украина – 3 (0-2-1)

11-13. Швейцария – 1 (0-0-1)

11-13. Словения – 1 (0-0-1)

11-13. США – 1 (0-0-1)

Медали России:

🥇 – смешанная эстафета (Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов) в Оберхофе

🥇 – Александр Логинов, индивидуальная гонка в Антхольце

🥇 – женская эстафета (Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева) в Антхольце

🥈 – мужская эстафета (Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов) в Нове Место

🥈 – Эдуард Латыпов, масс-старт в Эстерсунде

🥉 – мужская эстафета (Бабиков, Елисеев, Логинов, Латыпов) в Антхольце

🥉– мужская эстафета (Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов) на чемпионате мира в Поклюке

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