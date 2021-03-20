Хабиб: «В UFC оставались лишь деньги и денежные бои. Мне не нужны денежные бои»

Бывший чемпион UFC в легком весе заявил, что больше не чувствовал мотивации продолжать выступления.

«Очень тяжело уйти, когда у тебя много сил, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, и у тебя много денег. В этом плане тяжело было сказать «нет».

Очень тяжело. Возможно, люди меня никогда не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение. Это мое видение происходящего.

Я чувствовал, что должен был остановиться. Что я должен был делать?

Я показал в этом спорте, кто я есть. Я стал лучшим, я стал чемпионом мира, я лучший боец мира вне зависимости от весовой категории.

Я защитил свой титул три раза, я победил в самом крупном поединке в истории . Что еще?

Только деньги. Только денежные бои, но мне не нужны денежные бои. Мне больше нечего доказывать людям, показывать людям, кто я есть.

Я добился всего в этом спорте, чувствую, что больше мне тут нечего делать», – рассказал Хабиб.

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