Кожевников о трансляциях Кубка Гагарина: «На «Матч ТВ» биатлон и сомнительные бои без правил, а плей-офф исчез. Где КХЛ?»

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Олимпийский чемпион Александр Кожевников подверг критике телеканал «Матч ТВ» за отсутствие трансляций матчей второго раунда Кубка Гагарина. 

– Ожидали, что в трех полуфиналах из четырех счет будет 1-1?

– Это приятный сюрприз – особенно после первого раунда плей-офф, который получился одним из самых прогнозируемых в истории КХЛ. Другое дело, что такой яркий хоккей нет возможности посмотреть по ТВ, многие болельщики на это жалуются.

– На что конкретно?

– От многих слышу, что телеканалы КХЛ ушли с крупнейшего спутникового оператора. При этом на главном общедоступном спортивном канале России все чаще можно увидеть биатлон и сомнительные бои без правил, тогда как плей-офф КХЛ из «сетки» просто исчезает. Для меня такая ситуация – просто удивительная. И печальная.

– Что делать?

– Лига не должна молчать – надо защищать свои интересы, своих болельщиков. Такой сложный сезон, когда пандемию не выдержала даже НХЛ, КХЛ прошла достойно. Но в плей-офф телевизионщики спокойно отправляют ее на второй план, хотя, честно говоря, и в регулярном чемпионате КХЛ показывали слабо. Где КХЛ на ТВ? 

Поверьте, это не только мое мнение, но и многих болельщиков, которые просят меня поднять эту проблему в СМИ. Поднимаю! – заявил Кожевников.

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