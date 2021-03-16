Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука играет с «Вероной», «Ювентус» принимает «Беневенто», «Фиорентина» – «Милан»

28-й тур итальянской Серии А открылся матчем между «Пармой» и «Дженоа» (1:2).

В субботу, 20 марта, «Болонья» на выезде справилась с «Кротоне» (3:2), «Кальяри» уступил «Специи» (1:2). Матч и «Сассуоло» был перенесен из-за вспышки коронавируса у миланцев.

В воскресенье, 21 марта, Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Вероной», примет «Беневенто», «Фиорентина» Александра Кокорина сыграет с , а завершится тур игрой «Ромы» и .

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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