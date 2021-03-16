Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука играет с «Вероной», «Ювентус» принимает «Беневенто», «Фиорентина» – «Милан»

28-й тур итальянской Серии А открылся матчем между «Пармой» и «Дженоа» (1:2).
В субботу, 20 марта, «Болонья» на выезде справилась с «Кротоне» (3:2), «Кальяри» уступил «Специи» (1:2). Матч «Интера» и «Сассуоло» был перенесен из-за вспышки коронавируса у миланцев.
В воскресенье, 21 марта, «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Вероной», «Ювентус» примет «Беневенто», «Фиорентина» Александра Кокорина сыграет с «Миланом», а завершится тур игрой «Ромы» и «Наполи».
28-й тур
- Дата проведения
- 21 марта, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 21 марта, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 21 марта, 17.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 21 марта, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 21 марта, 20.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 21 марта, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 20 марта, 17.00, «Эцио Шида»
- Голы:
- 1:0 – 32 Жуниор Мессиас, 2:0 – 40, пенальти Нванкво, 2:1 – 62 Сумаоро, 2:2 – 70 Схаутен, 2:3 – 84 Ольсен.
-
Кротоне –
Кордац, Джиджи, Куомо (Ривьер, 86), Големич, Педру Перейра, Бенали, Молина, Петриччоне (Вулич, 75), Жуниор Мессиас, Нванкво, Ди Кармине (Рисполи, 75).
-
Болонья –
Скорупски, Дейкс (Виньято, 59), Сумаоро, Ларангейра, Томиясу, Сванберг (Схаутен, 46), Сориано, Домингес (Сансоне, 59), Орсолини (Ольсен, 46), Паласио (Поли, 86), Барроу.
- Дата проведения
- 20 марта, 20.00, «Stadio Alberto Picco»
-
Специя –
Зут, Феррер, Маркицца (Бастони, 46), Эрлич (Терци, 81), Исмайли, Маджоре (Акампора, 81), Побега (Лео Сена, 56), Риччи, Джаси, Пикколи (Нзола, 67), Фариас.
-
Кальяри –
Краньо, Клаван (Трипальделли, 81), Годин, Ругани, Ликояннис (Перейро, 69), Марин, Нандес, Наингголан, Данкан (Черри, 81), Жоао Педро, Паволетти (Симеоне, 70).
- Предупреждения:
- Наингголан (43), Жоао Педро (45), Фариас (72).
- Дата проведения
- 19 марта, 22.45, «Эннио Тардини»
-
Парма –
Сепе, Осорио, Конти, Пеццелла (Бюси, 79), Бани (Гальоло, 71), Куцка, Бругман (Эрнани, 79), Ман, Куртич (Зиркзее, 79), Карамо (Михэилэ, 64), Пелле.
-
Дженоа –
Перин, Дзаппакоста, Масьелло, Кришито, Чиборра (Пьяца, 46), Бадель, Радованович, Зайц (Ровелла, 90), Стротман (Бираски, 68), Дестро (Бехрами, 64), Шомуродов (Скамакка, 46).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.