Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука играет с «Вероной», «Ювентус» принимает «Беневенто», «Фиорентина» – «Милан»

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28-й тур итальянской Серии А открылся матчем между «Пармой» и «Дженоа» (1:2). 

В субботу, 20 марта, «Болонья» на выезде справилась с «Кротоне» (3:2), «Кальяри» уступил «Специи» (1:2). Матч «Интера» и «Сассуоло» был перенесен из-за вспышки коронавируса у миланцев. 

В воскресенье, 21 марта, «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Вероной», «Ювентус» примет «Беневенто», «Фиорентина» Александра Кокорина сыграет с «Миланом», а завершится тур игрой «Ромы» и «Наполи»

Чемпионат Италии

28-й тур

Верона – Аталанта
Дата проведения
21 марта, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
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Сампдория – Торино
Дата проведения
21 марта, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Беневенто
Дата проведения
21 марта, 17.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Удинезе – Лацио
Дата проведения
21 марта, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Милан
Дата проведения
21 марта, 20.00, «Артемио Франки»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Рома – Наполи
Дата проведения
21 марта, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кротоне – Болонья 2:3 (2:0, 0:3)
Дата проведения
20 марта, 17.00, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 32 Жуниор Мессиас, 2:0 – 40, пенальти Нванкво, 2:1 – 62 Сумаоро, 2:2 – 70 Схаутен, 2:3 – 84 Ольсен.
КротонеКордац, Джиджи, Куомо (Ривьер, 86), Големич, Педру Перейра, Бенали, Молина, Петриччоне (Вулич, 75), Жуниор Мессиас, Нванкво, Ди Кармине (Рисполи, 75).
БолоньяСкорупски, Дейкс (Виньято, 59), Сумаоро, Ларангейра, Томиясу, Сванберг (Схаутен, 46), Сориано, Домингес (Сансоне, 59), Орсолини (Ольсен, 46), Паласио (Поли, 86), Барроу.
Предупреждения:
Куомо (22), Дейкс (23), Сумаоро (38), Петриччоне (42), Домингес (45), Джиджи (55), Паласио (73), Сориано (78), Ларангейра (81), Скорупски (87), Големич (88).

 

Специя – Кальяри 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
20 марта, 20.00, «Stadio Alberto Picco»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 49 Пикколи, 2:0 – 80 Маджоре, 2:1 – 83 Перейро.
СпецияЗут, Феррер, Маркицца (Бастони, 46), Эрлич (Терци, 81), Исмайли, Маджоре (Акампора, 81), Побега (Лео Сена, 56), Риччи, Джаси, Пикколи (Нзола, 67), Фариас.
КальяриКраньо, Клаван (Трипальделли, 81), Годин, Ругани, Ликояннис (Перейро, 69), Марин, Нандес, Наингголан, Данкан (Черри, 81), Жоао Педро, Паволетти (Симеоне, 70).
Предупреждения:
Наингголан (43), Жоао Педро (45), Фариас (72).

 

Парма – Дженоа 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
19 марта, 22.45, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Пелле, 1:1 – 50 Скамакка, 1:2 – 69 Скамакка.
ПармаСепе, Осорио, Конти, Пеццелла (Бюси, 79), Бани (Гальоло, 71), Куцка, Бругман (Эрнани, 79), Ман, Куртич (Зиркзее, 79), Карамо (Михэилэ, 64), Пелле.
ДженоаПерин, Дзаппакоста, Масьелло, Кришито, Чиборра (Пьяца, 46), Бадель, Радованович, Зайц (Ровелла, 90), Стротман (Бираски, 68), Дестро (Бехрами, 64), Шомуродов (Скамакка, 46).
Предупреждения:
Бани (19), Пеццелла (57), Пелле (71), Радованович (72), Бругман (78), Бираски (84), Куцка (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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