Гайч забил «Ювентусу» после ошибки Артура. Это его 2-й гол после ухода из ЦСКА в «Беневенто»

Теги ЦСКА Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия Войчех Шченсны Беневенто Артур Адольфо Гайч Футбол

Форвард «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, открыл счет в матче 28-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:0, второй тайм).

На 69-й минуте полузащитник туринцев сделал неточную передачу поперек поля в собственную штрафную, и аргентинцу удалось перехватить мяч, а затем точно пробить по воротам Войчеха Шченсного.

Это второй гол Гайча в пятом матче за «Беневенто» в Серии А. В составе ЦСКА в первой половине сезона он ни разу не отличился в чемпионате России.

Подробнее со статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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