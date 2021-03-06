Гайч забил «Ювентусу» после ошибки Артура. Это его 2-й гол после ухода из ЦСКА в «Беневенто»

Форвард «Беневенто» , арендованный у ЦСКА, открыл счет в матче 28-го тура Серии А с (1:0, второй тайм).

На 69-й минуте полузащитник туринцев сделал неточную передачу поперек поля в собственную штрафную, и аргентинцу удалось перехватить мяч, а затем точно пробить по воротам Войчеха Шченсного.

Это второй гол Гайча в пятом матче за в Серии А. В составе ЦСКА в первой половине сезона он ни разу не отличился в чемпионате России.

Подробнее со статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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